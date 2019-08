Concorso Dirigenti Scolastici: gli USR stanno pubblicando le sedi assegnate ai docenti della regione di competenza. Il contratto di lavoro avrà decorrenza 1° settembre 2019. Due gli agnonesi vincitori di concorso: la vicesindaca Linda Marcovecchio e il prof Mario Mercuri. Alla vicesindaca la posizione in graduatoria non le ha dato diritto per quest'anno all'assegnazione di una sede, invece al prof Mercuri gli è stata assegnata una sede nella USR Veneto

