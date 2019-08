Agnone,Presso chiesa S. Antonio benedizione dell'urna cineraria del defunto Paride Bonavolta ore 17

Gli amici e conoscenti del defunto Paride Bonavolta possono partecipare alla benedizione dell'urna cineraria ,domani 26 Agosto alle ore 17.00 presso la chiesa di Sant'Antonio a Agnone come da comunicazione del fratello Filippo.

Un caldo ringraziamento per l'articolo da voi pubblicato sulla figura di mio fratello Paride e specialmente per la sottolineatura che si sentiva veramente agnonese.

Vorrei,essendone io incapace tecnicamente,che questo mio messaggio venisse pubblicato e che i miei ringraziamenti,tramite voi, raggiungessero quanti hanno partecipato di questo doloroso evento.

Analogamente informo che per rispettare la volontà di Paride,domani pomeriggio nella cappella di famiglia BONAVOLTA presso il cimitero di Agnone alle ore 17,00 circa verrà portata l'urna con le ceneri del caro Paride che rimarranno nella cappella.

Interverrà la famiglia che,dopo lo strazio,ringrazierà quanti hanno partecipato al loro dolore.

Grazie per la vostra partecipazione

filippo bonavolta