Donna originaria di Celenza sul Trigno vittima di un incidente mortale sullo svincolo del Santuario della Madonna di Canneto

L’incidente è avvenuto nel territorio comunale di Montefalcone del Sannio: coinvolti un’ apecar ed un camper. Ad avere la peggio nella carambola tra i due mezzi è stata la donna che era a bordo del motocarro. Complice l’asfalto viscido per la pioggia incessante, l’impatto è stato violento, e per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto il personale del 118 ed i carabinieri per i rilievi.