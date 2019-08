Garante Leontina Lanciano: "In bocca al lupo ad Alfredo Ricci Pronta a condividere iniziative importanti con la Provincia di Isernia"

"Il mio in bocca al lupo e i miei complimenti ad Alfredo Ricci cui sono legata da un sentimento di stima e amicizia". La Garante regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, si rivolge così al sindaco di Venafro, che ieri è stato eletto Presidente della Provincia di Isernia.

"Ricci va a svolgere un incarico di prestigio che si aggiunge al ruolo di grande responsabilità che svolge per la comunità di Venafro in qualità di sindaco – ha proseguito Leontina Lanciano – Sono felice per lui e, come Garante regionale dei Diritti della Persona, sono pronta a collaborare con la Provincia di Isernia per iniziative importanti per i cittadini, tese alla condivisione e al bene comune" ha concluso la Garante regionale.