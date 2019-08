Civitanova del Sannio: Believe Christian Music group si prepara ad un reading musicale sul tema dell'immigrazione e dell'accoglienza.

Erano migranti.... è questo il titolo dell'evento culturale che il noto gruppo musicale “Believe Christian Music Group” è chiamato ad animare il prossimo 28 agosto alle ore 21 nella chiesa San Silvestro Papa di Civitanova del Sannio per affrontare il tema tanto attuale dell'immigrazione e dell'accoglienza, la Pro Loco del caratteristico comune molisano ha organizzato un reading musicale che, oltre alla presenza dei “Believe” vedrà anche la partecipazione straordinaria di Antonella Mattei, cantante e autrice della redazione Paoline editoriale audiovisivi, dotata di una voce strepitosa, che collabora con i grandi nomi della musica cristiana come i Ricci, Buttazzo, Baggio, Zambuto, Auricchio, Mocci, Dargenio. Sarà una splendida occasione per il gruppo musicale Isernino di assolvere alla sua più intima missione quella di evangelizzare cantando. I Believe, infatti sono un gruppo che nasce nel 2009 all'interno di un coro parrocchiale (parrocchia Santa Maria Assunta di Isernia) con cui attualmente collabora. L'attuale formazione si è consolidata negli anni attraverso un costante percorso di perfezionamento che l’ha condotta alla realizzazione di un repertorio particolare caratterizzato da canti religiosi reinterpretati in stile Pop Rock mediante arrangiamenti inediti creati appositamente per ogni singolo brano. La Christian Music è un genere musicale che focalizza ed evidenzia la relazione tra uomo e Dio il cui ascolto risulta piacevole e inconfondibile; la vera forza della Christian Music è racchiusa nella sua stessa capacità di favorire in ciascuno di noi la preghiera trasmettendo gioia interiore, momenti di intenso raccoglimento e riflessione. I Believe animano ogni tipo di liturgia, ovvero Sante Messe, matrimoni, battesimi e altre funzioni; organizzano incontri di formazione con altre realtà associative e/o corali; realizzano Reading musicali, ossia concerti in cui affrontano tematiche attuali in uno spettacolo a 360 gradi.

Occasioni come questa del prossimo 28 agosto in cui si affronterà il tema urgente dei migranti. Sottotitolo dell'evento è “quella terra di sogni Libertà diventa Un'isola delle Lacrime!... quando i migranti eravamo noi italiani...”

Sarà sicuramente un evento da non perdere ma soprattutto un'opportunità per rendere ancora una volta alla propria missione: evangelizzare cantando.