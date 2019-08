Campobasso: questa sera, martedì 27 agosto alle ore 20.30, Teatro al Castello con "Signora Ava"

Questa sera, martedì 27 agosto, alle ore 20.30, nella corte del castello Monforte di Campobasso, per il ciclo di spettacoli rientranti nella rassegna Teatro al Castello inserita nel calendario degli appuntamenti di “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi” dei mesi agosto e settembre, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso per i mesi di agosto e settembre, sarà di scena lo spettacolo "Signora Ava" un omaggio a Francesco Jovine.

L’enigmatica “Signora Ava” è la muta testimone che incombe sulle vicende dei giovani protagonisti: la nobile Antonietta ed il servo Pietro Veleno. Signora Ava è il romanzo dell’unità d’Italia vista dallo sguardo obliquo dei poveri molisani, è l’intervento della Storia in una terra solo apparentemente senza tempo. Goffredo Fofi considerava il romanzo un Gattopardo dei poveri: quel che è certo è che Signora Ava è uno dei grandi capolavori della narrativa italiana del Novecento, il racconto di un paese scomparso. Identità vera del nostro Molise che affranto va alla deriva e nessuno è il Caronte che riesce a traghettarlo su terre migliori.

La rappresentazione teatrale, proposta dall’associazione “Una Voce per le Donne“, vede esibirsi attori di fama internazionale diretti da uno dei più importanti registri Italiani. Adattamento e regia Andrea Pergolari con Silvia Siravo, Emanuele Salce, Valentina Conti ed Angelica Fei Barberini. Musiche Franco Di Luca eseguite dall’ensemble Armonia Nascosta. Scene Erika Cellini.

Un evento da gustarsi pian piano sin dal dialogo introduttivo dei professori Francesco D’Episcopo ed Antonio Mucciaccio, massimi esperti di Jovine.

M ercoledì 28 agosto, per il terzo appuntamento con Teatro al Castello toccherà, invece, a "Si ma... canto", spettacolo di parole e musica a cura di Open Arts,