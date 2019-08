Campobasso, mercoledì 28 agosto ultimo appuntamento di Teatro al Castello con "Si, ma... canto"

Mercoledì 28 agosto, alle ore 20.30, nella corte del castello Monforte di Campobasso, per il ciclo di spettacoli rientranti nella rassegna Teatro al Castelloinserita nel calendario degli appuntamenti di “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi” dei mesi agosto e settembre, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, va in scena SI, MA…CANTO, uno spettacolo di parole e musica di e con Alessia D'Alessandro.

Lo spettacolo nasce dalle riflessioni dell’autrice sul senso della vita, sulla vanità dei sogni, sulla liquidità della società, sull’amore persistente. Il racconto si snocciola attraverso brani musicali alternati a pensieri sparsi, mentre l’autrice si racconta tra le note di un pentagramma sul quale scivolano armoniose le parole di un’anima vagante dalla voce profonda, le note di un chitarrista distratto ed insofferente a causa dei suoi sentimenti, l’armonia tesa dell’intelletto di un pianista dalla personalità profonda e riflessiva.

Le stesse note scrivono poi pensieri sopra un diario, letto ed interpretato dall’attore, che a tratti diventa l’alter ego dell’autrice. “Note girano intorno in un vortice che ci porta sospesi tra quel siamo e quel che dobbiamo”, in una danza frenetica che solo la musica può placare.

Ne viene fuori uno spettacolo dinamico, a tratti profondamente riflessivo, a tratti ironico, nel quale corrono veloci sulla stessa strada note e parole, musica e pensieri, verso la ricerca della libertà dello spirito.

SI, MA... CANTO è uno spettacolo di e con Alessia D'Alessandro, con Michele Di Cillo come voce recitante, Giacomo Cerio al pianoforte ed Elmo Zaccardelli alla chitarra.