Molise Festival, a Frosolone musica con finalità istruttive: i fondi raccolti per una scuola in Congo

Un concorso canoro-musicale con una duplice finalità: promuovere nuovi talenti e raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di un villaggio scolastico in Congo. È 'Molise Festival', iniziativa promossa dall'associazione 'Amici di Romeo' in programma a Frosolone il 1/o settembre. Ha l'obiettivo di raccogliere fondi da devolvere a favore delle popolazioni delle aree più disagiate del mondo o delle popolazioni colpite da gravi calamità e realizzare, in proprio o d'intesa con enti e privati, iniziative di ricerca, culturali e scientifiche. Per raggiungere questi scopi, l'Associazione partecipa, promuove, coordina e gestisce attività, manifestazioni ed eventi culturali, sia in proprio che in collaborazione con Enti e altre Associazioni. Per le iscrizioni c'è tempo fino al 30 agosto (Ansa)