Rieti, scossa di terremoto con boato: magnitudo 3.5

Terremoto a Rieti alle 15.18. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia stima la sua intensità in 3.5 con epicentro a Cittareale e profondità di 12 chilometri. Tra i comuni più vicini all'epicentro anche Accumolie Cascia. Il sisma è stato anticipato da un boato, udito chiaramente nell'area vicino all'epicentro. La scossa è stata avvertita chiaramente anche ad Amatrice e in centri più lontani come Teramo. Immediata replica alle 15.20, scossa di magnitudo 2.4 nella stessa area.