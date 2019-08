Nasce il governo giallo-rosso

Si può dire, parafrasando Winston Churchill, che il Nuovo Governo che nasce sulle ceneri di quello del Cambiamento (mai avvenuto) è il peggior governo possibile, ad eccezione di quelli spuri che vedono al potere una destra estrema populista, sovranista ed antieuropea, amica della Russia e non dei suoi alleati tradizionali occidentali.

La lega sta reagendo malissimo con dichiarazioni fuori senso, illogiche con le quali accusa Conte di aver lavorato in segreto con le potenze straniere per far cadere il Governo. Incredibile. Per smontare questa fandonia, che mira a screditare una persona per bene, basta osservare che, sapendo Salvini di questa fantasiosa operazione sottotraccia del M5S, tutto avrebbe dovuto fare salvo che fornire a loro e al Pd la pistola fumante (mozione di sfiducia) per uccidere il Governo.

Viceversa stanno reagendo benissimo la borsa, lo spread, le cancellerie europee e lo stesso Presidente degli USA Trump il quale si è espresso con queste parole: Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the Italian Republic, Giuseppi Conte. Represented Italy powerfully at the G-7. Loves his Country greatly & works well with the USA. A very talented man who will hopefully remain Prime Minister! Si presenta bene il Primo Ministro della Repubblica italiana, Giuseppe Conte. Rappresentava l'Italia con forza al G-7. Ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Stati Uniti. Un uomo di grande talento che si spera rimanga Primo Ministro!

Sarà un brutto Governo quello che sta nascendo, ma, come minimo, è tornato a godere delle alleanze giuste ed a ottenere la giusta considerazione. Sicuramente, in questo frangente non facile per l’Italia, l’Europa darà una mano, gli USA daranno una mano.