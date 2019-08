L'agnonese Alessandra Mastronardi a Venezia per condurre le serate di apertura e chiusura della Biennale d'Arte Cinematografica

E' arrivata a Venezia l'attrice di origini agnonesi Alessandra Mastronardi che condurrà le serate di apertura e di chiusura della 76esima edizione. La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2019 è diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta.

La Mastronardi aprirà la 76. Mostra di Venezia nella serata di oggi mercoledi' 28 agosto 2019, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura il 7 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali.

La notizia non ha lasciato indifferenti gli agnonesi e Tonino Palomba di Poggio Sannita che le ha dedicato un messaggio di auguri.

"Congratulazioni vivissime e in bocca al lupo ad una raggiante Alessandra Mastronardi, scelta come conduttrice e madrina della BiennaleCinema2019 Venezia76 oggi la cerimonia di inaugurazione . Alessandra, straordinaria attrice, diva ormai affermata dello star system cinematografico internazionale, ma rimasta la ragazza gentile, disponibile, simpatica, bellissima, la stessa di sempre conosciuta in occasione dei suoi ritorni a #VillaCanale (#Agnone), il suo borgo di origine. Una tipa tosta che con determinazione, impegno, sacrifici, lavoro e quindi con grande merito è arrivata a tagliare prestigiosi traguardi. Ma il successo non le ha dato alla testa, tutt’altro. Ale è una che “non se la tira x niente”, una degna rappresentante, insomma, della bella gioventù italiana e della nostra terra altomolisana in particolare. AltoMolise RegioneMolise ilMoliseEsiste".