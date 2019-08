Firmata la convenzione per la gestione dello stadio. Venerdì 30 agosto conferenza stampa in Comune

Questa mattina, presso l'ufficio del dirigente comunale De Marco, l'assessore allo Sport del Comune di Campobasso, Luca Praitano, e il presidente della S.S.D. Città di Campobasso, Raffaele De Francesco, hanno sottoscritto, come preannunciato nei giorni scorsi, la convenzione per la gestione dello stadio di Selva Piana, tra l'amministrazione comunale e la società calcistica del capoluogo. Per la società rossoblu erano presenti all’incontro anche il segretario Nicola Buracchio e il direttore generale Domenico Fagnano .

I dettagli dell'accordo atteso da anni, saranno illustrati in un'apposita conferenza stampa che si terrà presso la sala Consiliare del Comune di Campobasso, venerdì 30 agosto, alle ore 11.00, e alla quale parteciperà anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, insieme ai vertici della società rossoblù.