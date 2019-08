Alberghiero, Nuovo Sogno Agnonese organizza un sit in per chiedere i lavori di ultimazione delle cucine

Il gruppo politico Nuovo Sogno Agnonese invita la cittadinanza, gli studenti, i docenti, i genitori, le associazioni e gli organi di informazione a partecipare al SIT-IN che si terrà presso l’Itis Leonida Marinelli per chiedere a gran voce l’avvio dei lavori per l’ultimazione dei locali che ospiteranno le cucine, i laboratori e le sale ricevimento a servizio dell’Istituto Alberghiero di Agnone.

Purtroppo le promesse e le rassicurazioni della politica regionale e dell’amministrazione comunale sul completamento dei lavori e l’apertura dei nuovi locali per il prossimo mese di settembre, quindi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, ancora una volta sono cadute nel vuoto.

L’Istituto alberghiero di Agnone è l’unico istituto nel suo genere presente in provincia capace di attirare studenti anche da fuori regione e sta diventando sempre più un volano legato al territorio in termini di occupazione e di sviluppo di impresa, di valorizzazione dei prodotti enogastronomici e culinari. Per questi motivi i lavori per l’ultimazione dei locali che ospiteranno le cucine, i laboratori e le sale ricevimento non possono più attendere.

L’appuntamento è per venerdì prossimo, 30 agosto, alle ore 10:30 presso l’ex-officina dell’Itis Leonida Marinelli di Agnone.

Ha dato disponibilità a partecipare all’incontro, su nostra specifica richiesta, il neo eletto presidente della provincia di Isernia Alfredo Ricci.

Facciamoci sentire.

Alla protesta di Nuovo Sogno Agnonese ha risposto la vicesindaca Linda Marcovecchio sostenendo che la protesta è inutile.

"Non è necessario protestare - ha sostenuto - Ormai la chiusura della pratica è agli sgoccioli. Il settore preposto della Regione Molise trasmetterà a breve la concessione di finanziamento alla Provincia di Isernia che, iscritta la somma di € 165.000,00 in bilancio, procederà all'affidamento dei lavori.

Sono procedimenti vincolati alle norme vigenti che gli enti pubblici sono tenuti a rispettare.

Si spera ovviamente che si arriverà al conseguimento dell'obiettivo in tempi ristretti al fine di coadiuvare la didattica dell'IPSEOA con laboratori adeguati allo sviluppo delle specifiche competenze professionalizzanti nei settori cucina e sala della ristorazione".