Campobasso, dal primo settembre è possibile iscriversi alla mensa scolastica

Dal 01/09/2019 si apriranno le iscrizioni per usufruire del servizio MENSA SCOLASTICA, anno scolastico 2019-2020, per le scuole dell’Infanzia e Primarie afferenti agli Istituti Comprensivi della città. Detto servizio sarà attivo indicativamente a decorrere dal 1 Ottobre p.v. Il Comune di Campobasso invita le famiglie interessate ad effettuare l’iscrizione necessaria per usufruire del servizio mensa scolastica.

Il modulo di iscrizione al servizio è reperibile presso le Segreterie scolastiche, presso lo Sportello Unico Servizi alla Persona del Comune di Campobasso, in via Cavour n. 5, al piano terra (telefono 0874/405.557-312-598), oppure presso l’URP del Comune (sito in Palazzo San Giorgio al piano terra). Inoltre, è possibile scaricare il modulo dal sito INTERNET del Comune: www.comune.campobasso.it . alla sezione “Casa, Scuola, Famiglia”.

Già da qualche anno è stato introdotto un sistema innovativo di gestione del servizio mensa che ha permesso il superamento della gestione cartacea dei buoni pasto e l’introduzione di un nuovo sistema informatizzato dei pagamenti e della prenotazione pasti. Pertanto, il servizio di mensa scolastica viene erogato a fronte di un pagamento anticipato con acquisto di “buoni virtuali” presso i seguenti esercizi convenzionati:

Bar Caffetteria Pe.ga.so. s.n.c., via Ungaretti, 15 ;

POSTAexpress- Poste private - Agenzia di Campobasso via Monsignor Bologna, 63/B.

La ricarica presso i suindicati punti vendita potrà essere effettuata esclusivamente in contanti ed è GRATUITA .