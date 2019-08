Isernia: Un uomo denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza  e rifiuto di sottoporsi all’etilometro

I Carabinieri della Stazione di Cantalupo nel Sannio, la decorsa serata,durante i servizi di Istituto predisposti per il controllo del territorio, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria locale un pensionato, perché sorpreso alla guida dell’autovettura in evidente stato di ebbrezza alcoolica. Contestualmente, l’uomo rifiutava di sottoporsi ad accertamento “etilometrico”, pertanto i Militari gli ritiravano la patente di guida e affidavano il veicolo al proprietario. I Carabinieri sono quotidianamente impegnati per contrastarel’attuale problematica della “guida in stato di ebbrezza”, al fine di scongiurare incidenti stradali anche gravi, spesso, con il conseguente decesso di ignari utenti della strada che, loro malgrado, vengono coinvolti.