Malore alle Tremiti, pugliese salvato dal 118 e dalla Guardia di Finanza del Molise

Colto da grave malore sull'Isola di San Nicola, alle Termiti (Foggia), viene soccorso dal 118 arrivato nell'abitazione grazie all'intervento notturno della vedetta della stazione navale di Termoli. I finanzieri, nel corso di un pattugliamento del mare, sono intervenuti a seguito dell'sos lanciato da una donna. In preda al panico, la giovane chiedeva l'intervento dell'imbarcazione militare per portare dall'Isola di San Domino a quella di San Nicola i sanitari del 118 che non disponevano di un mezzo navale per raggiungere il padre colto da ischemia cerebrale. Il tempestivo soccorso delle Fiamme Gialle di Termoli ha consentito il trasferimento dell'equipe medica che ha subito stabilizzato il paziente poi trasportato in elicottero presso l'ospedale di Foggia.(Ansa)