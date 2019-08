Stadio Selvapiana, raggiunto l'accordo tra Comune e Campobasso calcio. Praitano: La politica deve fornire infrastrutture che funzionino nel miglior modo possibile

Nella mattinata di oggi il Comune di Campobasso ha firmato la convenzione per la gestione dello Stadio Selvapiana con la società sportiva del Campobasso calcio. La durata del rapporto è pari a cinque anni. La notizia è stata commentata dall'assessore comunale allo sport Luca Praitano.

"Convenzione firmata - si legge nella sua nota - In attesa di provvedere agli ulteriori obblighi previsti per il corretto svolgimento del campionato nel nostro stadio, possiamo dire che ci sono i presupposti per vedere presto già i primi effetti positivi di questo nuovo accordo. È la prima questione che abbiamo affrontato da quando ci siamo insediati chiedendoci cosa potesse fare il Comune per rendere proficuo il progetto legato al Campobasso calcio. La politica, a nostro avviso, deve fornire infrastrutture che funzionino nel miglior modo possibile ed eventualmente facilitare i processi. Questa convenzione va in questa direzione: ottenere vantaggi amministrativi per chi da qui ai prossimi cinque anni porterà avanti il progetto sportivo. Oggi con questa convenzione la società del Campobasso ha la possibilità di intervenire immediatamente per risolvere problemi che presenta l’impianto. Questo è un primo passo per quella che spero sarà una lunga e proficua collaborazione. Con l’occasione, auguro alla squadra un anno di successi".