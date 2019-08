Termoli Fiat Fca : Solidarieta' Operaia al collega che ha tentato il suicidio nei pressi dello stabilimento zona Industriale

Abbiamo appreso la notizia del giovane collega operaio Fiat Fca Termoli che la sera del 28 Agosto 2019 ha tentato di farla finita nei pressi dello stabilimento all'interno della sua auto inalando gas ,poi salvato da due vigilantes e da alcuni colleghi.

Una brutta storia che purtroppo a che vedere con la fragilita' di un giovane operaio che ha preferito la strada di staccare la spina in un momento di probabile debolezza , in una societa' dove spesso si antepongono i numeri al rispetto , alla solidarieta' e ai diritti umani , non parlarne alimenta ancora di piu' l'isolamento e l'omerta' perenne che uccide all'interno . La nostra solidarieta' e vicinanza umana e sindacale al giovane in questione e a tutti coloro che combattono ogni giorno le debolezze che il sistema produce .





Termoli , 30 Agosto 2019