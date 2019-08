Gli alpini tornano a Orsogna dal 31 agosto al 1 settembre 2019

Tornano domani e domenica a Orsogna le "Penne nere" per il Raduno della 7a zona Alpini in occasione del 50° anniversario della fondazione del Gruppo "Francesco D'Alleva" e del 90° anniversario della Sezione Abruzzi. Lo rende noto il consigliere regionale Fabrizio Montepara. La manifestazione è organizzata dall'Associazione nazionale alpini, dal Consiglio regionale dell'Abruzzo e dal Comune di Orsogna.

L'appuntamento è sabato 31 agosto alle ore 16 con l'arrivo delle autorità e del vessillo della Sezione Abruzzi al Piazzale della stazione ferroviaria e, alle 16.30, l'alzabandiera e la deposizione di una corona presso il cimitero dei caduti della Grande guerra "Raffaele Paolucci". A seguire il trasferimento in piazza Mazzini e, alle 18.30, al Centro polivalente, un convegno con il ricercatore Mario Salvitti sui 90 anni della Sezione Abruzzi e i 50 anni del Gruppo Alpini di Orsogna.

Alle ore 20.30 nel Teatro comunale il concerto del coro "Alpini San Salvo" e del coro folcloristico "La figlia di Jorio" di Orsogna. In piazza Mazzini dalle 21.30 ci saranno stand gastronomici e intrattenimento musicale.

Domenica 1 settembre alle ore 9 Santa Messa nella Chiesa di San Nicola di Bari e, alle 9.45, un rinfresco preparato dal Gruppo di Orsogna in piazza Mazzini. Alle 10.30 ammassamento e deposizione corona presso il Monumento ai caduti civili della Seconda guerra mondiale in piazza Martiri civili. Alle 11 inizia la sfilata per le strade del paese; a seguire inaugurazione del Cippo a ricordo della manifestazione. Il programma prevede a mezzogiorno le allocuzioni e alle 17.30 l'ammaina bandiera presso il Cimitero "Raffaele Paolucci".

Orsogna, 30 agosto 2019