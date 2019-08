Viabilità comunale,Linda Marcovecchio: Collelapponi sarà sistemata, i lavori iniziano lunedì

La vicesindaca nonchè assessore ai lavori pubblici di Agnone Linda Marcovecchio entra nel merito del dissesto della strada comunale di Collelapponi http://www.altomolise.net/notizie/territorio/24831/agnone-strada-comunale-collelapponi-impraticabile-proteste-e-sollecitazioni-inutili?fbclid=IwAR30Fq8Tx_dVCmQv7uxzcrJcZP-T40XUb32mrq4vO8MdOROXG_7C2BE0fDg e dichiara:

"Quella strada sarà sistemata provvedendo a rimodellare il fondo, a sistemare pietrisco selezionato, a riaprire le cunette che non favoriscono ad oggi il deflusso idrico che, come si vede dalle foto, causa erosione. Lunedì inizieranno i lavori, spero programmati in primis li (non so l'ufficio tecnico come ha disposto in merito). I fondi disponibili purtroppo sono una goccia nel mare".