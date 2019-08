Con gli occhi dei bambini: amicizia e integrazione

La foto mostra un gruppo di bambini , due di loro vivono a Roma, due vivono a Agnone, Beatrice vive a Roma, figlia di una donna di origine calabrese, di padre nativo in Italia figlio di una italiana e di un nigeriano. Un gruppo affiatato incontratosi per caso in un ristorante, ma la loro voglia di giocare insieme supera ogni differenza culturale, di colore.I bambini si sa vivono in un mondo dai mille colori, multilingue, mille dialetti.