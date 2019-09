iosonoambiente, carabinieri della Biodiversità in piazza nel territorio del Pnalm

Oggi domenica 1 settembre i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Castel di Sangro sono in piazza con i cittadini nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, con una postazione, dalle 10 alle 13, nella Villa Comunale di Pescasseroli. L'iniziativa fa parte della campagna di comunicazione # IO SONO AMBIENTE, collaborazione tra ministero dell'Ambiente e Carabinieri Forestali per promuovere comportamenti rispettosi della Natura, sensibilizzare residenti e turisti sulla messa al bando della plastica monouso e scoraggiarne l'abbandono. La campagna parte dalla constatazione che la quantità di rifiuti di plastica nei mari è in forte aumento, una minaccia per le specie marine e tutti gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su turismo, pesca e acquacoltura.

Anche nei Centri Visite delle Riserve "Feudo Intramonti" a Civitella Alfedena e "Monte Velino" a Magliano de'Marsi è presente una postazione è operativa ogni giorno, 9-17, fino al 15 settembre. (Ansa)