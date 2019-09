Calcio serie D, buona la prima per l'esordiente Vastogirardi, stecca per l'Olympia Agnonese

Un inizio campionato, quello della Serie D molisana, che si avvia a tinte chiaroscure per le compagini impegnate. Benissimo l’esordio del Vastogirardi che si impone con un rocambolesco 5 a 3 in casa del San Nicolò Notaresco. L’undici di Andrea Di Lucente e del direttore generale Antonio Crudele ha di cosa festeggiare questa sera al ritorno in sede dopo la vittoria che gli fa conquistare i primi 3 importanti punti in classifica che sono fieno in cascina per una salvezza tranquilla.

Non va altrettanto bene invece agli uomini dell’Olympia Agnonese che incassano la prima sconfitta in casa della stagione non capitalizzando il gioco messo in campo al Civitelle. Il risultato finale è di 0-1 a favore del Montegiorgio, compagine che lo scorso anno fece meglio degli altomolisani.

Buona partenza in serie D anche per la squadra del capoluogo di regione Campobasso calcio. I lupi si sono imposti per 0 a 1 contro l’Avezzano al Comunale Marsi. In classifica restano a pari punti con il Vastogirardi e le altre compagini che hanno vinto nella prima giornata di serie D. Gli obiettivi dei rossoblu sono certamente più ambiziosi rispetto a quelli della neopromossa alto molisana ma sarà il campo a decidere quello che sarà il prosieguo della stagione.