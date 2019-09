Campobasso, domani  i ciclo pellegrini del progetto #DinaMob 2.0

Domani, lunedì 2 settembre, alle ore 12.30 circa, i ciclo pellegrini dell’associazione di volontariato “Casello 13” di Copertino, nell’ambito del workshop di sperimentazione dei percorsi sostenibili “#Dynamob 2.0” giungeranno a Campobasso dal Comune di Copertino. Saranno accolti in C.da Colle delle Api, all'ingresso delle Città venendo da Termoli, da una delegazione del Comune di Campobasso guidata dall'assessore alla Mobilità Simone Cretella e da un gruppo di ciclisti locali. Seguirà un breve saluto e tutti insieme faranno il percorso sin davanti al Municipio passando per via IV novembre, via XXIV maggio, via Mazzini e P.zza V. Emanuele II.

Davanti al Comune, verso le ore 13.00 circa, ci sarà il saluto del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e il gruppo in bicicletta proseguirà per Monte Vairano passando per una strada panoramica. A Monte Vairano ci sarà una sosta rigenerante. Alle 14.30 è prevista la ri-partenza da Monte Vairano per un altro tratto sino all'innesto della strada Lucera - Foggia e saluto finale.

Il progetto DynamicMOBILITization 2.0 (#DynaMob 2.0) ha lo scopo di incoraggiare l’adozione di un sistema di mobilità integrato prospettando soluzioni di trasporto intelligente e verde (veicoli elettrici non inquinanti, bike-sharing, infrastrutture per auto elettrica) nell’area transfrontaliera interessata, mediante un approccio multimodale e soluzioni logistiche e tecnologiche orientate a ridurre le forme di inquinamento nelle aree urbane ed a promuovere una mobilità razionale e innovativa nelle zone turistiche.

Il Capofila del progetto è il Comune di Copertino, i Partners italiani sono Agenzia Formativa Ulisse (Lecce) e Comune di Campobasso; altri Partners sono la Municipalità di Budva (ME), la Camera di Commercio di Tirana (AL) e la Municipalità di Skrapar (AL). La Municipalità di Tirana è Partner Associato del progetto.