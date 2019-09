Isernia:Studente segnalato alla Prefettura per detenzione e uso personale di droga

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Isernia, la decorsa notte, hannosegnalato alla Prefettura uno studente, minorenne, per detenzione e uso personale di sostanza stupefacente. Nello specifico, i Militari, nel corso dell’attività di prevenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, notavano il giovane minore che, alla vista dei Carabinieri, cercava di disfarsi del portafogli, poi risultato contenere una dose di “hashish” confezionata in due involucri di cellophane. Sostanza tossica sottoposta a sequestro, mentre lo studente veniva segnalato alla Prefettura per gli ulteriori provvedimenti di competenza.