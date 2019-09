Love & Peace Festival, a Ripalimosani la presentazione del Dj contest nazionale

In attesa delle serate previste per il 13 e 14 settembre per festeggiare i 20 anni di vita del Love & Peace Festival a Ripalimosani, si terrà venerdì 6 settembrealle ore 11 presso Bootleg, storico e unico negozio di dischi nel Molise, la conferenza stampa di presentazione del DJ Contest nazionale. L'evento si avvale del supporto organizzativo di Pachamama Collettivo Nazionale di Rilancio Culturale Antenna Molise, Sofian Consulenza e Progettazione, Comune di Ripalimosani, Nuova Pro Loco Ripalimosani, Tm, Associazione 'Francesco Longano' Ripalimosani.

Il concorso nazionale è aperto a tutti i dj che abbiano compiuto i 18 anni di età, che si sfideranno per portare a casa l'ambito premio di 500 euro, che quest'anno sarà consegnato Bunna, voce degli Africa Unite, special guest della serata e presidente della giuria.