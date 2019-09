Birrae 2019: successo in villa de Capoa per la quinta edizione del festival delle birre artigianali all'insegna del Plastic Free

Malgrado la pioggia di questo fine settimana, la quinta edizione di Birrae, il festival tutto campobassano delle birre artigianali, inserito nel cartellone di "Eventi in città. Contaminazioni Culturali tra luoghi e generi" e organizzato dall’associazione Mash Out, con il patrocinio della Città di Campobasso e degli Assessorati al Commercio, alla Cultura e all’Ambiente dello stesso Comune, ha letteralmente riempito villa de Capoa per ben tre sere, da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre. L’evento ha riscosso un notevole riscontro da parte di un pubblico di ogni età.

Un festival nato per scoprire e valorizzare le piccole, ma eccellenti, produzioni locali, è stato quest’anno riproposto nella esclusiva location di villa de Capoa, per educare a bere privilegiando la qualità a discapito degli abusi, per far vivere in maniera nuova e diversa un luogo simbolo della nostra città e per dimostrare che si può far festa e stare insieme anche rispettando l'ambiente e riducendo il nostro impatto. Birrae infatti è il primo evento #PLASTICFREE nella nostra città.

Ma i veri protagonisti della tre giorni sono stati, anche in questa edizione, alcuni tra i migliori birrifici italiani come: Bonavena e Okorei dalla Campania, SBAM! e Lieviteria dalla Puglia, oltre alla rappresentanza molisana con Cantaloop, La Fucina, Hops Up!,Birra Fardone e 4 Queens Brewery. Alle spine sempre presenti i birrai con i quali è stato possibile possibile scambiare opinioni, chiedere informazioni e curiosità sull’ampio e affascinante mondo della birra artigianale