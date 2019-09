Elezioni  provinciali Campobasso, Patriciello a sostegno di Roberti

“Desidero rivolgere un grande in bocca al lupo a Franco Roberti, candidato alla Presidenza della provincia di Campobasso. Sono convinto che la sua esperienza di amministratore attento, unitamente alle qualità umane che da sempre ne contraddistinguono l’operato, possano essere un importante fattore di rilancio per l’intero territorio. Mi auguro, altresì, che gli amministratori della provincia possano sostenerlo con convinzione, per condividere insieme un percorso di cambiamento e riforme necessarie per mettere al centro dell’agenda politica gli interessi dei Comuni. Le Province devono ritornare ad essere il trait -d’union tra Regione e territorio, ma profondamente riorganizzate, in modo tale da essere davvero uno “sportello” per i cittadini e le aziende, dando risposte reali alle esigenze dei cittadini. Franco Roberti è la persona giusta per avviare un simile percorso e per rafforzare quella collaborazione istituzionale che è fondamentale per raggiungere gli obiettivi comuni di crescita e sviluppo del territorio”.