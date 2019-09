Conclusa l'operazione di traslazione delle salme al cimitero di Campobasso

Dopo il sopralluogo di sabato mattina in cimitero operato dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e dall'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Amorosa, e dopo la conseguente ordinanza emessa che prevedeva l'estumulazione delle 32 salme che si trovavano nella zona di nuova costruzione del cimitero interessata nelle scorse settimane da ripetuti allagamenti e la loro successiva tumulazione in una costruzione nuova, le operazioni sopra indicate sono proseguite ininterrottamente sin da sabato pomeriggio e per tutta la giornata di domenica, giungendo a conclusione nella mattinata di oggi, lunedì 2 settembre.

A margine di quanto si sta provvedendo a compiere il sindaco Gravina, che in questi giorni si è recato più volte sul posto, ha voluto sottolineare alcuni dettagli importanti relativi all'intera procedura: