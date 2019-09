Il comune di Pietrabbondante istituisce il servizio di trasporto sociale nelle contrade

Da oggi, 3 Settembre, entra in funzione il "Servizio di trasporto Sociale" per i cittadini di Pietrabbondante IS che vivono nelle contrade. Un ulteriore segnale di attenzione alle fasce di popolazione anziana, più debole e non autosufficiente, giunge dal comune di Pietrabbondante.

Il servizio di Trasporto Sociale già attivo all'interno del centro altomolisano si allarga ai cittadini bisognosi che abitano le contrade di Pietrabbondante, è un servizio finalizzato a garantire alle persone non autosufficienti e con scarsa autonomia, prevalentemente anziane o disabili l'accesso alle strutture socio assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, l'accesso ai centri diurni e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi programmati e agli istituti per l’educazione permanente.

Il trasporto sociale può anche essere necessario in determinate occasioni di espressione della vita democratica all’interno della comunità, come le elezioni, per favorire l'esercizio al diritto di voto, o periodi, come le festività e le ricorrenze, per incentivare la partecipazione a manifestazioni culturali ed aggregative. Il servizio di trasporto sociale è propedeutico alla possibilità di tutelare la stesso diritto alla salute

Per INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL COMUNE, i numeri di riferimento nella locandina allegata