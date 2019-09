Mercoledì 4 settembre ultimo appuntamento con Borgo in jazz a piazzetta Palombo. Di scena The Jazz Side of My Moon

Mercoledì 4 settembre, in piazzetta Palombo torna Borgo in Jazz con The Jazz Side of My Moon e l'esibizione di Eleonora Moro (voce), Marco Mancini (pianoforte), Danilo De Vivo (basso) e Alberto Romano (batteria). Si tratta del terzo ed ultimo appuntamento della rassegna jazz inserita nel cartellone di “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi” per i mesi di agosto e settembre, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

Il concerto si sarebbe dovuto tenere domenica 25 agosto ma venne rinviato a causa delle condizioni di maltempo. Domani, alle ore 21.30, ci sarà l'atto finale di una kermesse musicale che ha riportato nella storica piazzetta cittadina tanti appassionati di musica jazz.