Anci Molise, nuove elezioni per la presidenza. Pompilio Sciulli se la vedrà con i sindaci di Vinchiaturo e Roccavivara

Altra elezione che non riguarda il popolo ma che è importante per il prestigio di alcuni sindaci. Il 27 settembre, al termine di un settennato che lo ha impegnato soprattutto nelle sovvenzioni ai piccoli comuni, termina il mandato da presidente dell' Anci per l'ex sindaco di Pescopennataro Pompilio Sciulli. La motivazione ufficiale è l' impegno dimostrato, per questo il centrodestra molisano ha ricandidato l'attuale presidente alla carica per altri 7 anni. Gli sfidanti sono il sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente e il collega di Torella del Sannio Giacomo Lombardi. Nella compagine di Sciulli ci sono anche primi cittadini non appartenenti al centrodestra. Nella passata elezione Sciulli ottenne 59 voti. Ora la competizione si fa dura perché anche gli altri due candidati sono conosciuti nel mondo dei comuni molisani per il loro impegno e abnegazione per il territorio