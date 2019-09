Infortuni lavoro: Montenero, grave ferita alla testa per un operaio

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA (CAMPOBASSO), 3 SET - E’ in gravi condizioni un uomo di circa 40 anni rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro a Montenero di Bisaccia. Era al lavoro in un immobile quando è rimasto ferito in modo grave alla testa. Sembra sia caduto. La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara ed è al vaglio dei Carabinieri che stanno effettuando degli accertamenti. Accompagnato al San Timoteo di Termoli, l’uomo in nottata è stato trasferito nella divisione di Neurochirurgia a Pozzilli (Isernia) a causa di un trauma cranico. È in prognosi riservata.