Elezioni Provinciali di Campobasso, il giallorosso termolese vince su quello politico: Francesco Roberti è il nuovo presidente

Con 41724 a 20233 Francesco Roberti, sindaco di Termoli, ha assunto da questa sera anche l'incarico di Presidente della Provincia di Campobasso. Lo spoglio è appena terminato e ha visto la vittoria del centrodestra su tutte le fasce di votazione: A, B, C ed E. La vittoria più importante e ponderata è quella nella zona E dove la maggioranza del Comune di Campobasso, del Movimento Cinque Stelle, si è astenuta e ha di fatto consegnato la vittoria non soltanto a Francesco Roberti, ma anche alla città di Termoli e al centrodestra di Toma, che si salva in calcio d'angolo dal tracollo e dalla verifica di maggioranza.

Il sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci, in quota centrosinistra, resta sconfitto a causa del mancato matrimonio giallorosso tra Movimento Cinque Stelle e Pd. Un segno di ingratitudine da parte di chi ha ottenuto una vittoria schiacciante al Comune di Campobasso proprio grazie all'appoggio del centrosinistra che fu in grado di ribaltare un iniziale vantaggio del centrodestra al primo turno. Ora Alessandro Pascale della Lega chiede la vicepresidenza. Vedremo nei prossimi giorni cosa deciderà il nuovo presidente appena eletto.