MontagnAperta, lo scrittore e giornalista campano Franco Arminio discuterà di paesologia a Capracotta

L’evento montagnAperta ospita il poeta e paesologo Franco Arminio. A Capracotta, venerdì 6 settembre. Secondo Arminio, la paesologia è una scienza che unisce etnologia, poesia e geografia: è la scienza che si è inventato per studiare i paesi della sua Irpinia e non solo.

È una scienza a tempo, perché i paesi sono oggetti in fuga dalla loro forma, oggetti in via di sparizione, assistiamo al loro crepuscolo senza conoscerne il destino. Il paesologo va a visitare paesi in cui non va più nessuno. Va nelle piazze, nei cimiteri, nei bar. Siede sulle panchine, legge i necrologi. Ascolta le storie della gente, guarda le insegne dei negozi e le auto parcheggiate.

Prende appunti, fotografa, filma. Si tratta di una forma di attenzione, un «andare verso il minimo e il minore». Va nel vuoto dei paesi e trova qualcosa, a volte trova la calma, la bellezza, la poesia.

«Più che i riflettori, io invoco attenzione, attenzione ai luoghi, non solo all’Appennino” Aggiunge lo scrittore irpino: “Ci sono luoghi diversi che hanno bisogno di cose diverse. Abbiamo bisogno di politiche specifiche per ciascun luogo. Ci vogliono buoni ospedali […] bisogna aprire altre scuole […] Insomma, i servizi fondamentali devono essere assolutamente migliorati. Ma questo non basta, bisogna aprirsi all’impensato.

Provare a fare cose mai fatte…»

Proprio questo spirito innovativo ed in un certo senso visionario e controcorrente ha mosso fin dall’inizio il progetto “montagnAperta” promosso dal Comune di Capracottae dedicato al rilancio della montagna e delle sue culture attraverso un approccio multidisciplinare.

Il fitto calendario di appuntamenti costituirà il nucleo catalizzatore delle iniziative di promozione turistica integrata di Capracotta e dell’Alto Molise attraverso un percorso che ha come comune denominatore la Montagna: il sapere e la cultura della Montagna, valorizzare le risorse naturali della Montagna, conoscere le tradizioni e le qualità dei prodotti della Montagna.

Biografia:

Franco Arminio è nato nel 1960 a Bisaccia, in Irpinia, dove vive. Prima di occuparsi di paesi ha scritto moltissimi versi. Collabora con il Corriere della sera, Il manifesto, e Il Fatto Quotidiano ed è animatore del blog "Comunità Provvisorie".

Negli ultimi anni ha realizzato alcuni documentari: Viaggio in Irpinia d’Oriente (insieme a Paolo Muran), La terra dei paesi e La voce dell’osso. Collabora a vari giornali e riviste, locali e nazionali, tra cui l’Unità, Genteviaggi, il Corriere del Mezzogiorno, Ottopagine.