Provincia di Campobasso, la delusione di Facciolla (Pd): il Movimento Cinque Stelle ha preferito la piattaforma Rousseau

Se il centrodestra unito sta festeggiando la vittoria di Francesco Roberti alla Provincia di Campobasso, chi non ride affatto è il segretario regionale del partito democratico Vittorino Facciolla. Pur accettando sportivamente la sconfitta del sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci, che è stato nettamente sconfitto, non ha potuto fare a meno di notare un dato lampante: il Movimento Cinque Stelle non è stato un alleato del Pd, almeno a livello locale.

"Francesco Roberti é il nuovo Presidente della Provincia di Campobasso - ha sottolineato Facciolla- complimenti e buon lavoro a lui. Risultato strepitoso di Giuseppe Caporicci che ottiene il voto di circa un terzo degli amministratori che si sono recati a votare. Il centro sinistra può ripartire, peccato che gli amministratori del Movimento 5 stelle fossero tutti impegnati ad esprimere il voto per il governo nazionale sulla piattaforma Rousseau, avremmo potuto raccontare un'altra storia!".

Gli amministratori del Movimento Cinque Stelle soprattutto a Campobasso erano ben 26. Venti consiglieri eletti, cinque assessori comunali più il sindaco che avrebbero potuto fare la differenza. Facevano parte di quella cosiddetta fascia E che prevede più voti ponderati rispetto alle fasce A, B e C. Da soli avrebbero quindi potuto evitare la vittoria del centrodestra e mettere la Giunta Toma in seria difficoltà, quantomeno costringendola a un rimpasto di giunta a questo punto dovuto, anche in virtù del fatto che la Lega non è più al governo nazionale. Il Movimento ha perso davvero una occasione., come sottolineato da Vittorino Facciolla, ancora ancorato al fatto che il colore giallo sia inaccostabile sia al rosso che al verde. E intanto il verde insieme all'azzurro di Forza Italia si sono salvati da quella che avrebbe potuto essere la loro Caporetto.