Droga, coppia di spacciatori finisce nella rete dei carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Campobasso, nella mattinata odierna hanno denunciato un 37enne ed una 22enne del posto, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio teso alla repressione dei reati concernenti gli stupefacenti, i carabinieri del Comando Provinciale hanno controllato la donna a bordo di uno scooter. Avendo palesato un evidente stato di agitazione apparentemente non giustificato all’atto del controllo, i militari procedevano a perquisire il motoveicolo, quindi la giovane donna consegnava ai carabinieri un involucro avente l’estremità termosaldata contenente cocaina ed un bilancino di precisione.

La ventiduenne veniva pertanto accompagnata in caserma per effettuare una perquisizione personale, la stessa vistasi alle strette consegnava un involucro termosaldato con all’interno sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 4 circa.

Sempre nel capoluogo i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno proceduto alla denuncia di un 37 enne, noto per i suoi precedenti per reati inerenti gli stupefacenti, per la detenzione di grammi 4 di eroina.

Per l’uomo e la giovane donna è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Campobasso, mentre la sostanza stupefacente sarà analizzata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia per appurare il numero delle dosi ricavabili dalla droga sequestrata.