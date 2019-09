Designati i ministri del nuovo governo ‘giallo-rosso’: la soddisfazione del PD pentro, in particolare per la nomina di Paola De Micheli

La federazione provinciale e la segreteria cittadina del Partito Democratico di Isernia esprimono soddisfazione per le nomine dei ministri in seno al nuovo Governo a guida Pd – Leu e M5S, in particolare per la delega alle Infrastrutture affidata alla vice segretaria nazionale dem Paola De Micheli, già Sottosegretario di Stato, che è stata presente ad Isernia, lo scorso dicembre, per un incontro-dibattito sulle alternative alla manovra finanziaria del precedente governo, organizzato dagli esponenti locali del Partito Democratico.

Alla stessa e agli altri neo ministri il Pd di Isernia rivolge i migliori auguri di buon lavoro, al fine di aiutare l'Italia ad uscire dalla crisi e a crescere riconquistando il ruolo e la posizione che merita in Europa e nel mondo.