Studiare gratis o semigratis in Molise è possibile: ecco il bando regionale per l'acquisto dei libri

L’anno scolastico è iniziato oggi nella provincia autonoma dell’Alto Adige. In Molise l’avvio delle lezioni è previsto per il 16 settembre. Ma la Giunta Regionale ha già previsto una delibera per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.

Il requisito principale che ogni genitore o chi rappresenta il minore deve avere, per ottenere il beneficio previsto è un Isee non superiore a 10.632,94 euro. Chi supera questa soglia dovrà comprare a sue spese i libri per i minori di cui ha la responsabilità.

L’effettivo fabbisogno di questa misura sarà calcolato in base alle domande effettivamente presentate dai comuni di residenza. Ed è proprio qui che va individuato l’ente titolare dell’erogazione dei benefici previsti.

Saranno anche i Comuni gli enti incaricati di accogliere le istanze prodotte dai propri residenti titolari di potestà genitoriale o maggiorenni, su appositi moduli di richiesta “A” e “B” sia per gli alunni che frequentano gli istituti scolastici ricadenti nel territorio comunale o in comuni viciniori, che quelli frequentanti istituti scolastici in regioni limitrofe.

Le domande vanno presentate nel termine perentorio del 12 ottobre prossimo. Ben oltre la data della prima campanella scolastica.