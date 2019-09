Il Presidente della Provincia Alfredo Ricci si congratula con il collega di Campobasso Francesco Roberti

In merito alla recente nomina di Francesco Roberti a Presidente della Provincia di Campobasso, il Presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci gli ha trasmesso questa mattina un messaggio di congratulazioni per il nuovo incarico.

Questo il testo della lettera inviata dal Presidente Ricci:

“Caro Francesco, ho appreso con grande e sincero piacere la notizia della tua nomina a presidente della Provincia di Campobasso, che sono certo saprai onorare con la professionalità e la competenza che ti appartengono. Esprimo a titolo personale e a nome di tutti i rappresentanti del Consiglio Provinciale di Isernia le più vive congratulazioni per il successo elettorale ottenuto. Auguro a Te e ai Tuoi collaboratori di poter iniziare questo nuovo cammino il prima possibile.

Puoi contare fin da ora sulla mia personale e incondizionata collaborazione con l’Ente da me rappresentato e sul mio impegno diretto, affinché il percorso che vede coinvolte tutte la Province Italiane possa finalmente conoscere un buon esito. E’ indispensabile per i nostri cittadini, i nostri amministratori, la presenza di una Provincia forte, autorevole, pienamente rappresentativa della comunità, dotata di un’organizzazione adeguata e di risorse finanziarie sufficienti a garantire i servizi essenziali in maniera efficiente e tale da rispettare i diritti dei cittadini. Hai davanti a Te una sfida importante e non certo facile, quella di assicurare serenità e crescita al territorio della Provincia di Campobasso. ConoscendoTi come persona di grande competenza, colta e corretta, sono pronto a scommettere che non farai mancare il Tuo apporto al raggiungimento di questi obiettivi.

Ti rinnovo le mie congratulazioni per il nuovo prestigioso incarico ricevuto, così denso di responsabilità, e Ti auguro un proficuo lavoro. Un saluto cordiale e affettuoso”

Alfredo Ricci