Governo giallorosso, Occhionero (Leu) passa in maggioranza: un esecutivo a trazione meridionale

"Un Governo giovane e a "trazione" meridionale. Con il Conte bis l'Italia può ricominciare a guardare con fiducia al futuro". Lo ha dichiarato la deputata di Liberi e Uguali, Giuseppina Occhionero, nel giorno del giuramento del presidente del Consiglio e dei ministri. "Ci prepariamo a votare la fiducia a un Governo - ha dichiarato la parlamentare - al quale anche LeU darà il proprio apporto. E a questo proposito - ha aggiunto l'onorevole Occhionero - voglio augurare un particolare buon lavoro a Roberto Speranza, neo ministro della Salute, al quale mi lega un sincero e saldo rapporto di amicizia, oltre che di appartenenza politica. Sono certa - ha detto ancora la deputata - che anche il Molise, che Roberto conosce benissimo, può guardare con un rinnovato ottimismo al futuro, soprattutto per quanto riguarda la sanità pubblica, per la quale c'è bisogno di una totale riconsiderazione. Un sincero augurio anche a Francesco Boccia, neo ministro per gli Affari regionali, docente dell'Università del Molise. Con loro, con il premier Giuseppe Conte, che ha già dimostrato tutta la sua attenzione per la nostra regione, e con tutto il Governo, ci prepariamo a vivere una nuova stagione che può e deve rappresentare la svolta per la nostra grande Italia".