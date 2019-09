Campobasso, successo per  la rassegna Borgo in Jazz

Si è chiusa tra gli appalusi, in piazzetta Palombo, la rassegna Borgo in Jazz con The Jazz Side of My Moon e l'esibizione di Eleonora Moro (voce), Marco Mancini (pianoforte), Danilo De Vivo (basso) e Alberto Romano (batteria). Anche il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna jazz inserita nel cartellone di “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi” ha riscosso un grande successo come presenze di pubblico e un consenso unanime per la qualità della proposta musicale offerta in un luogo già di per sé magico.

Tre concerti che hanno riempito la storica piazzetta del borgo cittadino avvolgendo in atmosfere suadenti un pubblico attento, partecipe e desideroso di eventi di qualità. Una qualità che si è dimostrata una componente attrattiva in più di un evento inserito in questo cartellone culturale dell'amministrazione comunale.