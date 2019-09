Agnone, donna sola si imbatte in un branco di cinghiali: paura a Collelapponi

Intorno alle ore 6.30 di questa mattina 5 settembre 2019 una giovane donna mentre si recava al lavoro presso la sua azienda di allevamento di mucche per il governo quotidiano delle bestie si è imbattuta in un branco di cinghiali in località Collelapponi contrada di Agnone. I grossi ungulati a poca distanza pascolavano . La donna spaventata si è allontanata immediatamente e riferisce che oramai è consuetudini incontrare branchi di cinghiali che spaventano residenti e automobilisti. Ma come tutti i selvatici di casa nostra, i cinghiali in realtà non rappresentano un vero pericolo per l'uomo, ma chiaramente se si sentono in pericolo o sentono pericolo per la prole possono aggredire anziché fuggire. Vero è invece che i cinghiali arrecano danni alle colture. E mentre le aggressioni fanno notizia, i danni non lo fanno tanto sono numerosi. Ma puntare l’attenzione esclusivamente su aggressioni e danni, è un po’ come guardare il dito e non la luna.