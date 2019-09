La vendemmia 2019 in Molise, a differenza delle altre regioni del Sud, si stima in linea con quella del 2018

CAMPOBASSO, 4 SET - La vendemmia 2019 in Molise, a differenza delle altre regioni del Sud, si stima sostanzialmente in linea con quella dello scorso anno. È quanto emerge dai dati di produzione per la campagna vitivinicola 2019-2020 a cura di Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vino (Uiv). L'epoca di raccolta è ritardata di qualche giorno e la qualità allo stato attuale risulta decisamente buona. "Anche in questo caso - si legge nel documento - si tratta di considerare areali e situazioni diverse la cui somma algebrica restituisce un risultato produttivo di 239 mila ettolitri, pressoché uguale a quello della scorsa campagna".