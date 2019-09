Agnone Identità e Futuro presenta un bilancio ai cittadini: sotto la lente di ingrandimento il lavoro del gruppo di minoranza e l'operato della Giunta comunale

Il gruppo "Agnone Identità e Futuro" ha indetto una conferenza stampa per venerdì 06.09.2019 ore 15:30 presso il foyer del Teatro Italo Argentino di Agnone. La conferenza è stata indetta per presentare il bilancio dell' attività politica svolta dal gruppo di minoranza in seno al consiglio comunale e l'analisi sulle scelte politiche, programmatiche ed economiche operate dalla maggioranza