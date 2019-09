Lavoratori ex Ittierre, Scarabeo: finisce un incubo

“Accolgo con soddisfazione la notizia della firma del decreto lavoro da parte del presidente Mattarella contenente anche lo stanziamento di unmilione di euro per i lavoratori dell’ex Ittierre”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo che aggiunge: Come componente ho contribuito, insieme agli altri colleghi, ad affrontare il problema nella sede della Seconda Commissione Consiliare Permanente e, dopo diverse audizioni, siamo riusciti a risalire alla causa del problema che aveva interrotto il pagamento della cassa integrazione in deroga. Trovato il male e individuata la cura, abbiamo portato all’attenzione del Consiglio regionale i risultati dell’indagine conoscitiva indicando come unica soluzione quella di seguire la strada che altre Regioni, prima di noi, aveva già imboccato con successo. Soluzione che l’assessore al Lavoro, Luigi Mazzuto, e lo stesso presidente Toma, hanno provveduto ad attuare. Per le famiglie coinvolte, questo rappresenta certamente la fine di un incubo ma non è la soluzione del problema. Non bisogna, dunque, abbassare la guardia. Nel settore c’è ancora tanto da fare e nella Commissione preposta dobbiamo ora dar seguito all’ordine del giorno approvato all’unanimità nel corso dell’ultimo Consiglio regionale.