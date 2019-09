Maltrattava la moglie, marito violento arrestato

I Carabinieri della Stazione di Venafro hanno tratto in arresto un pregiudicato perché responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di rientro presso l’abitazione familiare, attuava una condotta incompatibile con la misura interdittiva applicata, tale da determinare la sostituzione della predetta misura cautelare con la custodia in carcere. Il prevenuto, dopo le formalità di rito, veniva ristretto presso la casa circondariale di Isernia a disposizione della Magistratura locale. I Carabinieri attuano costantemente attività istituzionali finalizzate allaprevenzione di tale tipologia di reati, rientranti nella violenza di genere e garantendo, al contempo, assistenza alle vittime anche attraverso la formazione di militari appositamente selezionati per l’attuazione dei protocolli previsti nel “codice rosso”.