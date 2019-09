Isernia: Assegnata nuova Funzionaria alla Questura

Da oggi il Commissario della Polizia di Stato Dott.ssa Caterina ZINGARELLI è il nuovo Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale della Questura di Isernia.

Originaria di Galluccio (CE), 53 anni, coniugata, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Cassino (FR) e ha alle spalle una lunga carriera nella Polizia di Stato: entrata in Polizia con la qualifica di Vice Ispettore nel 1990, ha prestato servizio alle Questure di Venezia, Napoli e Latina, dove ha ricoperto incarichi di Responsabile e Coordinatore all’Ufficio Volanti e alla Sala Operativa e successivamente di Responsabile Anticrimine e Squadra Investigativa ed Operativa in vari Commissariati di Polizia.

Alla Dott.ssa Zingarelli tenuto conto della sua pregressa esperienza, è stato affidato anche l’incarico di Vice Dirigente dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ove coadiuverà il Commissario Capo dott. Marcovecchio.