Alla scoperta della Campobasso di ieri e di oggi con la caccia fotografica nel borgo antico prevista per domenica 8 settembre

Quanto è cambiata Campobasso negli ultimi cento anni? Lo si potrà scoprire partecipando alla Caccia Fotografica nel Borgo Antico: una piacevole passeggiata alla ricerca dei luoghi raffigurati in alcune fotografie dell'archivio Trombetta. Appuntamento, quello di domenica 8 settembre a partire dalle ore 17.30 in Piazza Pepe, inserito nel cartellone “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi”, ideato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso per i mesi di agosto e settembre.

L'iniziativa è curata dall'Associazione "Progetto136".