Montecilfone, scossa di 2.7 di magnitudo: oggi nessun danno ma ancora 16 case inagibili dal forte terremoto del 2018

E’ di questa mattina la notizia di una nuova scossa di terremoto a Montecilfone. Il movimento tellurico di magnitudo 2.7 si è verificato alle 8.18 in Basso Molise con epicentro 6 km Sud est di Montecilfone. La scossa ha interessato l'area dell'immediato hinterland costiero ad una profondità di 18 km.



E’ avvenuto a poco più di un anno di distanza dal sisma di 5.1 di magnitudo accaduto il 16 agosto scorso, alle ore 20.16 circa, nello stesso punto:a 6 km a sud-est del paese, si riaffaccia il terremoto vicino la costa molisana.

Il movimento tellurico è stato avvertito solo da una parte della popolazione.

"E' tutto tranquillo. Danni non ce ne sono. Se ne è accorto solo qualcuno - ha dichiarato il sindaco del paese Giorgio Manes -. Qui abbiamo i sismografi collegati con il centro dati dell'Ingv di Roma, installati dopo la forte scossa del 16 agosto scorso, che hanno registrato il sisma".

La scossa di oggi è stata l’occasione di tornare sui danni che ancora si registrano per il sisma dello scorso anno

Ci sono ancora 16 case inagibili, la zona rossa, vicino il serbatoio comunale, struttura anch'essa fortemente danneggiata e chiusa. Sarà messa in sicurezza entro il prossimo mese di ottobre ma non sarà più abbattuto come, invece, era stato deciso lo scorso anno. Le famiglie residenti nelle vicinanze della cisterna, sono ancora fuori casa: alcune ospitate da parenti, altre usufruiscono dell'autonoma sistemazione. Il Municipio è attualmente ubicato nell'edificio scolastico, struttura antisismica e, dunque, la più sicura del paese. Lo stabile didattico è in via Roma, al centro del paese, e si sviluppa su tre piani. Al primo ci sono le aule degli alunni del paese, al secondo gli uffici comunali.

"L'acqua a Montecilfone arriva direttamente dall'acquedotto Molisano centrale a seguito dei danni al serbatoio comunale per cui nei giorni di minor pressione, una parte dell'abitato - spiega il primo cittadino - ha i rubinetti asciutti. Per ovviare al problema, il paese era dotato di questa cisterna. L'augurio è che entro ottobre ci sarà la messa in sicurezza della struttura"